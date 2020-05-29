Боррель: отличительной чертой мира после пандемии станет противостояние США и Китая

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Противоборство США и Китая станет отличительной чертой мира после пандемии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС.

"Противостояние США и Китая станет неотъемлемой отличительной чертой мира после пандемии коронавируса. В этих условиях ЕС должен выработать собственную линию отношений с Китаем, соответствующую европейским интересам. Мы не можем однозначно классифицировать наши отношения с Китаем, является ли он соперником, конкурентом или партнером. Китай является ими всеми одновременно", - заявил Боррель.

"ЕС должен иметь открытый и широкий диалог с Китаем, в том числе по вопросам торговли и инвестиций, работать по выработке общих подходов к ключевым проблемам - проблеме климата, урегулированию конфликтов в разных уголках мира и проблемам прав человека - в этой сфере Китай является активным игроком", - заявил Боррель. Он напомнил, что Китай производит до 60% углеродных выбросов на земле и без взаимодействия с ним решение проблемы глобального изменения климата невозможно.

Глава дипломатии ЕС сообщил, что на встрече глав МИД состоялась дискуссия о строительстве дальнейших отношений с Китаем, а также было принято заявление, в котором ЕС выразил озабоченность в связи с ситуацией в Гонконге. Согласно этому заявлению, государства ЕС считают, что действия Пекина в Гонконге нарушают принцип "одна страна - две системы" и автономию этого региона. Вместе с тем Боррель подчеркнул, что Брюссель намерен обсуждать эту проблему с Китаем в режиме диалога и не рассматривает введение каких бы то ни было санкций.