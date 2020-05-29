Глава ФНС заявил, что кризис ускорил цифровую трансформацию госуслуг

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Кризис, вызванный распространением коронавируса, ускорил цифровую трансформацию государственных услуг, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече руководителей налоговых администраций БРИКС, которая прошла под его председательством.

По словам Егорова, кризис, вызванный COVID-19, ускорил цифровую трансформацию государственного управления и государственных услуг.

Глава ведомства отметил, что ФНС предоставляет онлайн-сервис для получения субсидий на зарплаты сотрудникам компаний, пострадавших от пандемии. "Через этот сервис организован весь процесс взаимодействия - от подачи заявлений до получения выплаты. Работодатель может отследить ход рассмотрения своего заявления в Личном кабинете. Обычно это занимает не более двух-трех дней. Более 600 тыс. налогоплательщиков уже получили такую субсидию на сумму 31 млрд рублей", - сказал Егоров.

По данным пресс-службы ФНС, ключевой темой встречи стали меры поддержки налогоплательщиков в условиях пандемии COVID-19. Стороны обменялись опытом реализации мер экономической поддержки и оказания услуг налогоплательщикам в новых условиях.

Обмен информацией

Как отметили в ФНС, представители налоговых ведомств стран БРИКС также обсудили перспективы налогообложения цифровой экономики, рассмотрели практические вопросы механизма автоматического обмена информацией, а также рассказали о своем опыте борьбы с "серой" экономикой.

По словам Егорова, необходимо дальше развивать обмен информацией и повышать качество данных.

"Автоматический обмен информацией также является многосторонним инструментом борьбы с уклонением от уплаты налогов. Необходимо и дальше развивать эту инициативу и повышать качество данных, включая в обмен данными другие виды информации, которые влияют на обеспечение государственных доходов. Эти механизмы могут быть эффективными только, если они разрабатываются и применяются с учетом всех заинтересованных сторон", - подчеркнул Егоров.