В Госдуму направили поправку об оплате телемедицинской помощи из фонда ОМС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации направила в Госдуму поправки ко второму чтению инициированного правительством РФ законопроекта об экспериментальных правовых режимах в сфере инноваций. Одна из поправок позволит оплачивать из средств фонда обязательного медицинского страхования телемедицинскую помощь, копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Сенаторы предлагают расширить направления экспериментальных правовых режимов, включив в них деятельность в области организации медицинской помощи, в том числе установления порядков, стандартов и клинических рекомендаций, деятельность по организации здравоохранения, а также в области организации санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Кроме того, в Совфеде просят добавить в перечень направлений деятельность в области осуществления обязательного медицинского страхования. Среди авторов поправок - зампредседателя палаты Андрей Турчак и глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

"Важнейшим предлагаемым положением является введение режима так называемой тарифной песочницы для системы финансирования медицинской помощи, которые позволили бы устанавливать иные тарифы и порядок расчета самих тарифов для целей оказания медицинской помощи населению в экспериментальных правовых режимах", - говорится в документе.

"Эта поправка позволит оплачивать из средств фонда обязательного медицинского страхования телемедицинскую помощь и работу систем поддержки принятия врачебных решений. Текущий алгоритм работы обязательного медицинского страхования не позволяет этого сделать, что снижает возможности по полноценному внедрению цифровых решений, в том числе на базе искусственного интеллекта", - добавляют сенаторы.

Как отмечается в документе, принятие поправок позволит использовать экспериментальные правовые режимы для оптимизации и маршрутизации потоков пациентов, повышения эффективности системы лекарственного обеспечения населения, выявления санитарных, экологических и иных причин различных заболеваний среди разных групп населения. Кроме того, поправки ориентированы на возможность создания специализированной методологии и алгоритма для стандартизации медицинской помощи.

По словам одного из авторов поправок, сенатора Татьяны Кусайко, в настоящее время активно разрабатываются модели предсказания эпидемий и заболеваний среди населения. Текущий кризис в системе здравоохранения в условиях пандемии показал наличие проблем, связанных с отсутствием политики регулирования и стандартов в области биомедицинских данных, добавила Кусайко. "Эксперты отмечают на этом пути еще много проблем, в частности, проблемы терминологии, достоверности первичных данных", - сказала сенатор ТАСС.

О законопроекте

Госдума приняла 12 мая в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект, который регламентирует правовые основы экспериментальных правовых режимов в сфере инноваций. Согласно инициативе, установление таких режимов возможно в восьми сферах: медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе беспилотный), электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и государственный контроль, промышленность.

Основная идея разработки проекта закона - создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций (с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и прочих по перечню, определяемому правительством РФ), говорится в пояснительной записке. Законопроектом предлагается наделить регионы России правом устанавливать экспериментальные правовые режимы.

Согласно экономическому обоснованию, реализация инициативы будет осуществляться за счет средств, выделенных в рамках национальной программы "Цифровая экономика".