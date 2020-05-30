Кабмин поручил принять меры по реализации в 2020 году ряда госпрограмм

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство поручило Минэкономразвития, Минпромторгу, Минсельхозу, Минздраву, Минобрнауки принять меры по обеспечению реализации в 2020 году ряда госпрограмм и доложить до 29 июня об этом в правительство, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Минэкономразвития России (М. Г. Решетникову), Минпромторгу России (Д. В. Мантурову), Минсельхозу России (Д. Н. Патрушеву), Минздраву России (М. А. Мурашко), Минобрнауки России (В. Н. Фалькову) принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации в 2020 году указанных государственных программ и до 29 июня 2020 года доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Речь идет о реализации госпрограмм "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", "Развитие здравоохранения", "Социально-экономическое развитие Калининградской области", "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, "Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Развитие внешнеэкономической деятельности".

Правительство также приняло к сведению годовой доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова за 2019 год по итогам реализации 42 госпрограмм.

Кроме того, правительство поручило Минэкономразвития с участием Минфина и департамента организации проектной деятельности правительства до 31 августа представить предложения по синхронизации мониторинга и оценки эффективности реализации национальных проектов и государственных программ.

Минэкономразвития с участием Минфина поручено разработать и до 31 августа представить в правительство методические рекомендации по отражению показателей национальных проектов в госпрограммах.

Также Минэкономразвития до 30 ноября необходимо представить в правительство методические рекомендации по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ субъектов РФ в целях их синхронизации с государственными программами.