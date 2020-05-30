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Астраханский губернатор предложил Туркмении организовать судостроительную кооперацию

В ее ходе сборка корпусов будет происходить в России, а дооснащение - в Туркмении

АСТРАХАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Астраханской области предложили Туркменистану организовать промышленную кооперацию между судостроительными предприятиями. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам онлайн-переговоров с заместителем председателя кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

"Последнее десятилетие астраханские верфи успешно выполнили целый ряд заказов для Туркменистана. Я предложил рассмотреть возможность промышленной кооперации между судостроительными предприятиями: к примеру, делать сборку корпусов судов могут астраханские корабелы, а дооснащать их - коллеги из Туркменистана. В свою очередь глава МИД Туркменистана Рашид Мередов сообщил, что страна заинтересована в строительстве контейнеровозов, и в этом плане рассматривает возможность использования астраханских судоверфей", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

По словам Бабушкина, Астраханская область и Туркменистан планируют наращивать двусторонний торговый оборот. "Также мы планируем наращивать объемы двусторонней торговли. Астраханская область готова поставлять на туркменский рынок зерно и лесоматериалы, трубы спецназначения, сети и рыбные корма, строительные товары и спецодежду, сельхозпродукцию. В свою очередь, у астраханского бизнеса есть спрос на туркменские товары: текстиль, сезонные овощи и фрукты, хлопковое волокно, полипропилен и другие", - отметил он.

Бабушкин напомнил, что в мае Туркменистан оказал региону гуманитарную помощь. "За что я отдельно передал слова благодарности президенту Гурбангулы Бердымухамедову. Высококачественные товары туркменского производства были переданы врачам и соцработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией", - заключил губернатор.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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