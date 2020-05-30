Microsoft заменит редакторов новостей на сайте MSN искусственным интеллектом

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Почти 30 редакторов новостей в Великобритании останутся без работы после того, как американская корпорация Microsoft приняла решение задействовать для обработки новостей программу искусственного интеллекта. Об этом информировала в субботу британская газета The Guardian.

По ее информации, речь идет о 27 журналистах, которые были наняты агентством PA Media (предыдущее название Press Association) специально для написания новостей для веб-портала Microsoft MSN и браузера Microsoft Edge. Как говорится в статье, в четверг журналистам сообщили, что через месяц они могут потерять свои рабочие места, так как американская корпорация решила отказаться от людей для отбора, редактирования и отслеживания новостей на своих веб-сайтах.

Упомянутые сотрудники сами не писали новостные заметки, но проводили отбор материала, опубликованного другими СМИ, редактировали его, меняли заголовки, исходя из стандартов веб-портала и браузера.

Представитель PA Media подтвердил The Guardian, что процесс ликвидации подразделения, которое оказывало услуги для Microsoft, запущен.