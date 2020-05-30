Российский союз туриндустрии не ожидает повышения цен на путевки в 2020 году

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Роста цен на туристические путевки и маршруты в 2020 году не будет. Об этом сообщил в субботу вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью телеканалу "Звезда".

"Будут ли дороже в этом году туристические путевки, маршруты? Нет, дороже они не будут", - сказал он.

Как считает Барзыкин, внутренний туристический поток в России будет восстанавливаться к августу при отсутствии второй волны заболеваемости коронавирусом. "Хотя, в целом за год, по оценкам специалистов, будет снижение потока от 30 до 50% на внутреннем рынке несмотря на то, что выездной туризм не будет действовать", - отметил он.

По мнению вице-президента РСТ, к августу и к осени могут начаться единичные открытия на выездном туристическом рынке. "Наверное, это прежде всего будет Средиземноморье, Турция. <...> К концу года, к горнолыжному сезону, думаю, и Европа в целом будет для нас открываться. Тоже потери будут значительными, но к концу года выездной рынок будет восстанавливаться", - добавил Барзыкин.

"В целом восстановление [туристического рынка] потребует год-полтора", - заключил он.