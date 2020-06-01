Petropavlovsk и "Южуралзолото" рассматривают возможность слияния

ТАСС, 1 июня. Золотодобывающие компании Petropavlovsk и ЮГК ("Южуралзолото") рассматривают возможность создания совместного предприятия. Об этом газете The Daily Telegraph заявил генеральный директор Petropavlovsk Павел Масловский.

"Это [слияние], безусловно, может произойти, поскольку компания [ЮГК] является частной, и это может произойти быстро", - приводит газета слова Масловского.

Отмечается, что переговоры между компаниями находятся на ранней стадии. По данным The Daily Telegraph, в случае успешной сделки объединенная компания станет крупнейшей по золотодобыче в России и одним из главных производителей в мире.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, где работают четыре предприятия горной добычи - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". Золотодобытчик "Южуралзолото" семьи Константина Струкова является основным акционером компании с долей около 22,4%.