Транзит газа по газопроводу "Ямал - Европа" возобновлен

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Транзит газа по территории Польши в Германию по газопроводу "Ямал - Европа" возобновился 1 июня после нескольких дней реверсных поставок. Мощности польского участка газопровода на июнь забронированы примерно на 93%, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Согласно данным германского газотранспортного оператора Gascade, реверсные поставки газа из Польши в Германии начались 28 мая. Средний объем поставок составлял 2,6 млн кВт⋅ч (примерно 246 тыс. куб. м). Транзит из РФ возобновился в 6.00 утра (по европейскому времени) в объеме около 24,46 млн кВт⋅ч (около 2,3 млн куб. м).

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz-System.

На июнь мощности польского участка газопровода "Ямал - Европа" по итогам прошедшего в мае аукциона зарезервированы примерно на 93%.

Ранее аналогичным путем мощности газопровода были зарезервированы на третий квартал 2020 года. По словам пресс-секретаря Gaz-System Ивоны Доминяк, по результатам аукциона было забронировано около 80% доступных мощностей газопровода. Хотя представитель оператора отказалась называть участников торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время будет "Газпром".

Газопровод Ямал - Европа пропускной способностью около 33 млрд куб. м в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG, владеющих по 48% акций. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.

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