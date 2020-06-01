Суточный оборот пострадавших от пандемии отраслей в Москве вырос на треть с начала мая

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Среднесуточный оборот отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса, вырос в Москве на 32% с начала мая, составив 4,11 млрд рублей, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"В сравнении с прошлой неделей показатель также увеличился на 1,2%. За эту неделю стоматологическая практика увеличила объемы на 12,4%, гостиничный сектор - на 8,7%, торговля - на 4,8%, общепит - на 3,6%. За месяц общий среднесуточный оборот вырос на 32%, а в денежном выражении - на один миллиард рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Обороты наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики Москвы увеличиваются в течение всего месяца.

"Наметившееся восстановление пострадавших отраслей происходит на фоне возвращения к рабочему режиму промышленных и строительных компаний и связанного с этим оживления платежеспособного спроса. Дополнительную поддержку росту оказывают меры правительства Москвы помощи бизнесу, максимально ориентированные на сферу торговли и услуг, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

Второй этап снятия ограничений, введенных с конца марта для профилактики распространения коронавирусной инфекции, начался в Москве 1 июня. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице вновь открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов. В автосалонах и магазинах, по его словам, должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал при этом должны использовать маски и перчатки.