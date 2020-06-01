Россия может стать экспортером препарата "Авифавир" против коронавируса

"По мере того, как российские потребности будут удовлетворены, мы считаем, что можно также будет поставлять за рубеж. Есть большое количество заявок от стран Ближнего Востока, от стран Латинской Америки. Россия может стать экспортером данного препарата", - заявил глава РФПИ.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия может поставлять препарат "Авифавир" против коронавирусной инфекции на экспорт после удовлетворения потребностей в нем на внутреннем рынке. Об этом сообщили в ходе онлайн-конференции в ТАСС глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"В дальнейшем этот препарат имеет и экспортный потенциал, с точки зрения помощи людям в других странах, которые сегодня нуждаются в высокотехнологичных продуктах для борьбы с коронавирусной инфекцией", - отметил Цыб.

По его словам, в портфеле российских компаний есть несколько препаратов по борьбе, в том числе, с коронавирусной инфекцией, которые находятся в стадии клинических исследований.

"Создание и вывод на рынок таких продуктов, как "Авифавир", - свидетельство того, что российская фармацевтика, российские ученые, научно-технологический потенциал в нашей стране уже становятся глобально конкурентны... Мы имеем хорошие заделы, научно-технологическую, научную базу, чтобы в дальнейшем создавать высокотехнологичные продукты, которые будут решать главную цель для всех - приносить здоровье и пользу гражданам РФ и тем людям, которые нуждаются в этом за пределами России", - заключил замглавы Минпромторга РФ.

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "Химрар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

Торговое наименование препарата - "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир".

По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Эффективность превысила 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью. Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом 21 мая.