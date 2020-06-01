РБК: в ФАС предложили кабмину выкупать у пассажиров ваучеры на авиабилеты

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев выступил с идеей о разрешении правительству РФ выкупать у граждан ваучеры, которые они получили вместо денег за отмененные авиарейсы. Письмо было направлено Артемьевым министру транспорта РФ Евгению Дитриху, руководителю Ростуризма Зарине Догузовой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает в понедельник издание РБК со ссылкой на копию документа.

"ФАС России направила свою позицию по этому вопросу во все заинтересованные ведомства. Окончательное решение будет приниматься правительством с учетом анализа всех альтернатив, интересов потребителей и авиакомпаний", - сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По данным РБК, ФАС разработала свою схему возврата денег пассажирам. Глава Федеральной антимонопольной службы предлагает дать клиенту выбор: получить деньги за отмененный рейс (пусть даже выплаченные в рассрочку или позднее) или сертификат на новый рейс. Если авиакомпания не может обеспечить пассажира деньгами, сертификаты нужно передать третьим лицам, это могут быть другие перевозчики.

Также Артемьев предлагает менять авиабилеты на железнодорожные. По его словам, необходимо оперативно проработать вопрос об обмене авиасертификатов на железнодорожные билеты.

РБК уже направили запросы в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова, пресс-службу Минфина, а также в пресс-службу крупнейших российских авиакомпаний - "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победу" и Utair.

Ваучеры на авиабилеты, позволяющие авиакомпании не возвращать средства пассажирам за сданный билет и дающие возможность совершить полет позже, можно будет получить только на билеты, купленные до 1 мая 2020 года. При отказе от ваучера перевозчик сможет вернуть деньги пассажиру в течение трех лет.