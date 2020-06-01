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Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов

Ранее в банке сообщили о возможных трудностях при входе в мобильное приложение
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов, в настоящее время все системы работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Сегодня у части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе в "Сбербанк Онлайн". В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в банке.

Ранее сегодня в банке сообщили, что некоторые клиенты могли столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение Сбербанка.

По информации сервиса Downdetector, на 10:24 мск было зафиксировано 528 отзывов, а к 10:39 их число снизилось до 295. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и др. Большая часть пользователей (80%) жаловались на невозможность перевода денег. Еще 13% сообщали о сбоях в работе сайта, 5% - не могли совершить платеж со счета.

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