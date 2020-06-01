Новые автомобили в России подорожали в среднем на 10% за четыре месяца

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Цены на новые автомобили в России за январь - апрель 2020 года в среднем выросли на 10%, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам четырех месяцев 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1 млн 688 тыс. рублей. Это на 9,7% выше, чем в январе - апреле 2019 года. При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 967 тыс. рублей, а отечественного автомобиля - 698 тыс. рублей", - отметили в агентстве.

На фоне обвала курса рубля и пандемии коронавируса многие автоконцерны повысили цены на свой модельный ряд в среднем на 1-2%, в том числе "Автоваз", Renault, PSA и Volkswagen.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых ассоциацией. Продажи новых легковых автомобилей и LCV на фоне кризиса сократились на 72,4% (в 3,6 раза). При этом, по словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, существенного роста продаж в мае также не ожидается. В РОАД прогнозируют сокращения авторынка в мае до 50-60%.