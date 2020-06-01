Геннадий Газин возглавил совет директоров Veon

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Экс-глава телекоммуникационного холдинга Veon (владеет российским мобильным оператором "Билайн") Урсула Бернс ушла с должности председателя совета директоров компании, ее на этом посту сменил член консультационного совета LetterOne Technology Геннадий Газин. Об этом говорится в сообщении холдинга.

На общем годовом собрании 1 июня акционеры Veon избрали новый совет директоров, в состав которого, помимо Газина, вновь вошли председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман, основатель и президент платежной компании Poynt Усама Бедье, управляющие директора LetterOne Technology Андрей Гусев и Александр Перцовский, бывший финансовый директор норвежского Telenor Гуннар Холт, советник Управления по финансовым рынкам Нидерландов Роберт ван де Краатц.

Новыми членами совета директоров были назначены CEO музыкального онлайн-сервиса Deezer Ганс Альбрехт, бывший коммерческий директор и директор по цифровым технологиям британского оператора O2 Мариано де Бир, один из основателей консалтинговой компании Concinnity Advisors LP. и российской инвесткомпании "Тройка Диалог" Питер Дерби, старший партнер и глава цифровых рынков бразильской финансовой компании BTG Pactual и независимый председатель правления Gett Амос Гениш, бывший технический директор Vodafone Стивен Пьюзи.

Таким образом, вместе с Урсулой Бернс совет директоров Veon покинули бывший вице-президент Google по рекламным решениям Гийом Бакувье, бывший заместитель гендиректора Vodafone cэр Джулиан Хорн-Смит, бывший CEO канадской телекоммуникационной компании Rogers Гай Лоуренс.

L1 (LetterOne) Technology - одно из подразделений международной инвестиционной компании LetterOne Group, владеющее 47,85% голосов в Veon и 13,22% - в турецком операторе Turkcell.

Veon владеет активами в России, на Украине, в Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Крупнейший акционер Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением голландского штихтинга (форма собственности, предусмотренная законодательством Нидерландов). В свободном обращении находится 43,8% акций компании.