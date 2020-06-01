ПФР и независимые профсоюзы помогут получить выплаты на детей работникам-членам профсоюза

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) помогут получить выплаты на детей, предусмотренные указом президента РФ Владимира Путина, работникам-членам профсоюза. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь.

"ФНПР и ПФР договорились о проведении совместной работы по обеспечению оперативного выполнения данного указа президента РФ. Предполагается, что членские организации ФНПР и региональные отделения Пенсионного фонда РФ организовывают взаимодействие по подготовке списков работников, имеющих право на вышеназванные денежные выплаты", - сказал Кришталь, слова которого приводятся на сайте ФНПР.

В письме ФНПР Пенсионном фонду, которое опубликовано на сайте, отмечается, что в соответствии с установленным порядком волонтеры профсоюзных организаций проведут сбор документов, необходимых для оформления выплат членам профсоюзов, и предоставят их в отделения ПФР.

Кроме того, ПФР направил в свои отделения рекомендации, которые предлагают отделениям ПФР организовать взаимодействие с организациями ФНПР в субъектах РФ.

"Территориальным объединениям профсоюзов необходимо установить рабочие контакты с соответствующими отделениями ПФР и проводить совместную работу силами профсоюзных организаций, профсоюзного актива, профсоюзных волонтеров в формате требований Пенсионного фонда, установленных для обращения за вышеназванными выплатами", - добавил Кришталь.

Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семей с детьми. С 1 июня им будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Также глава государства распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Ранее такие выплаты были положены только семьям, имеющим право на материнский капитал. Кроме того, будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают неработающие граждане и студенты, с 3 375 до 6 751 рубля. По словам Путина, в общей сложности с учетом всех принятых решений поддержку получат 27 млн российских детей, от младенцев до школьников.