Рапота: Договор о Союзном государстве не препятствует закупкам Белоруссией нефти у США

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Договор о создании Союзного государства не подразумевает ни для одной из сторон каких-либо ограничений по закупкам энергоресурсов в других странах. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, отвечая на вопрос о договоренностях Минска и Вашингтона о поставках американской нефти.

"Моя функция заключается в том, чтобы каждая из сторон, будь то Российская Федерация или Республика Беларусь, выполняла те соглашения, которые между двумя государствами подписаны, прежде всего Договор о создании Союзного государства и так далее. Никаких препятствий к тому, чтобы каждая из сторон имела свои источники энергоресурсов, там не содержится, поэтому это вполне нормальное явление", - подчеркнул Рапота.

Он обратил внимание в этой связи, что еще одним важным элементом Договора "является сохранение суверенитетов каждого из участников". "С такой точки зрения мы и оцениваем действия партнеров. В экономических или технологических деталях я не специалист, это надо со специалистами говорить, какая нефть там подходит, не подходит. Если у Республики Беларусь есть такой спрос, если она таким образом удовлетворяет его, это ее суверенное право", - отметил Рапота.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с РФ заявлял, что Минск договаривается по поставкам нефти с США. В середине мая стало известно, что прибытие танкера с 80 тыс. тонн американской нефти в порт Клайпеды ожидается в начале июня.