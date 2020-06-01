Рапота: тема ценообразования на нефть и газ не вносилась в повестку Союзного государства

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вопрос ценообразования на рынке нефти и газа не включался в повестку дня Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"В повестку дня органов Союзного государства этот вопрос не вносился. Если будет внесен, мы примем участие в его подготовке к рассмотрению", - сказал он.

Как указал Рапота, эта тема является предметом межведомственных и межправительственных переговоров. "Есть разные подходы к ценообразованию, есть подписанные соглашения по газу на текущий год, есть мировая цена, которая в последнее время упала. Естественно, у белорусской стороны возникает вопрос о том, чтобы снизить ту цену, которая зафиксирована в соглашении", - пояснил он.

По его словам, было бы желательно выработать формулу цены, которая учитывала бы все факторы, включая изменения в конъюнктуре рынка и в соотношении валют. Как отметил госсекретарь Союзного государства, такой опыт существует в сфере военно-технического сотрудничества. "Там же все эти вопросы тоже ставятся, когда на долгосрочную перспективу определяется цена. Причем в цену закладываются параметры, которые могут меняться в зависимости от изменения ситуации. Если стороны соглашаются с такой формулой цены, то она работает и не вызывает раздражения ни у одной, ни у другой", - рассказал Рапота.

14 мая премьер Белоруссии после встречи с президентом Александром Лукашенко заявил, что республика рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ. Тогда Румас сказал, что оптовая цена за тысячу кубометров составляет $80, в то время как по контракту с Россией Белоруссия должна платить $127 за 1 тыс. куб.

27 мая премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились поручить главам министерств энергетики двух стран продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Белоруссии.