В Госдуме считают, что федеральная программа развития Карелии доказала свою эффективность

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июня. /ТАСС/. Работа Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, а также федеральная целевая программа развития региона до 2020 года дала импульс для развития республики. Активное взаимодействие всех уровней власти, а также поддержка крупных компаний позволила модернизировать и сделать более эффективными крупнейшие в республике промышленные предприятия, сказала ТАСС, говоря о реализации программы, депутат Госдумы от Карелии, член Госкомиссии Валентина Пивненко.

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году была одобрена правительством России. В 2020 году правительство РФ решило продлить программу на год.

"Программа - это серьезный импульс в развитии нашей республики, в повышении ее привлекательности, в решении экономических задач, и, конечно, [направлена на то], чтобы природно-экономический и интеллектуальный потенциал Республики Карелия был действительно использован для возрождения республики. Это те предприятия, которые сейчас стали работать более эффективно, чем работали раньше. Это появление новых логистических центров", - сказала собеседница агентства.

Развитие транспортной системы

Федеральная целевая программа развития Карелии включила в себя несколько объектов дорожной и транспортной инфраструктуры, центральным из которых стало новое здание аэровокзала. Подрядчик - подведомственная Минобороны РФ строительная организация "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" - менее чем за год возвело новое здание аэровокзала. Вместо небольшого одноэтажного здания, построенного в начале 2000-х годов, рядом с модернизированным аэропортом уже в этом году начнет принимать пассажиров двухэтажный комплекс из стекла и бетона с пропускной способностью 300 пассажиров в час. Ввести новый аэровокзал в эксплуатацию планируется до 1 сентября этого года.

Решение о строительстве нового аэровокзала, которое велось под контролем Госкомиссии по подготовке к 100-летию региона под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, также привело к модернизации взлетно-посадочной полосы. "Этим было положено начало полного изменения инфраструктуры - летного поля, чтобы построить все те сооружения, которые обеспечивали бы безопасность полетов для пассажиров в любое время года. Конечно, здание аэровокзала, который будет скоро введен, где будет действительно комфортно для всех пассажиров, и для сотрудников", - отметила Пивненко.

Модернизация производства

При участии Госкомиссии на ключевых предприятиях региона удалось провести модернизацию и повысить эффективность производства. На Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате заработала новая бумагоделательная машина - БДМ-11, которая позволяет делать более качественный и дорогой продукт при прежних затратах. Новые производственные мощности осваивает костомукшский ГОК "Карельский окатыш". В ходе подготовки к столетию возродить удалось Онежский судостроительно-судоремонтный завод в Петрозаводске, который находится в стадии глубокой модернизации и создания первой в стране цифровой верфи.

"Те суда, которые сейчас закладываются и которые уже выходят со стапеля этого завода, будут служить России многие годы. Заказов благодаря работе Госкомиссии под председательством Николая Платоновича Патрушева, обеспечено на пять лет и более. Это тот статус, тот ресурс, который действительно востребован", - подчеркнула Пивненко.

Площадка для развития новых производств

Еще одним результатом работы Госкомиссии стало решение о снижении тарифов на электроэнергию на территории Карелии в 2018 году. При энерготарифе в 4-5 рублей в соседних регионах Северо-Запада, в Карелии в 2017 году стоимость электричества была самой высокой по округу - 9,86 рублей за кВт·ч, что не способствовало приходу на территорию новых инвесторов, открытию новых производств.

Как рассказал ТАСС депутат Законодательного собрания Карелии и член Госкомиссии по подготовке к празднованию юбилея республики Виктор Степанов, вопрос удалось решить благодаря активной позиции председателя Госкомиссии, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"Это заслуга Государственной комиссии. Тарифы на электроэнергию в Карелии были в два раза выше, чем у соседей. Но Николай Платонович [Патрушев] помог решить эту проблему на уровне президента. Он добился того, что республика стала, с точки зрения продажи электроэнергии, поставки электроэнергии, такой же привлекательной, как, например, Вологодская область", - отметил собеседник агентства.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

Цель ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" - развитие и реализация экономического потенциала республики. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета и 631,6 млн рублей - из республиканского.

8 июня в Карелии установлен День республики: в этот день в 1920 году ВЦИК принял постановление о создании Карельской трудовой коммуны, но непосредственное празднование 100-летнего юбилея пройдет в Петрозаводске 5 сентября.