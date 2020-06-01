Авиакомпании возобновляют полеты из городов Поволжья после перерыва

ТАСС, 1 июня. Авиакомпании "Оренбуржье" и "Ижавиа" с 1 июня возобновили регулярные полеты из Оренбурга и Ижевска, а из аэропорта Перми вновь можно будет улететь в Москву, Санкт-Петербург и ряд городов России рейсами лоукостера "Победа". Сотрудники аэровокзалов в городах Поволжья в условиях распространения коронавируса работают с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, сообщили ТАСС представители перевозчиков и аэропортов.

Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать. Что изменится для авиапассажиров

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 25 мая в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) подтверждено более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число выявлено в Нижегородской области - 10 149, Башкирии - 3 337 и Татарстане - 3 244. Меньше всего заразившихся среди жителей Удмуртии - 682 человека.

В мае Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии нового коронавируса. Среди предписанных мер - обеспечение социальной дистанции в самолетах, для чего авиакомпаниям придется брать на борт вдвое меньше пассажиров, чем предполагают возможности самолета. Кроме того, служба рекомендовала обеспечивать сотрудников и пассажиров масками, перчатками и антисептиками, а также контролировать их температуру и периодически дезинфицировать оборудование.

Возобновление полетов

Начать регулярные рейсы с 1 июня решили две региональные авиакомпании Приволжского федерального округа - "Оренбуржье" и "Ижавиа". Так, "Оренбуржье" с начала лета приступает к выполнению полетов в Екатеринбург, Уфу, Казань и обратно. Ранее из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работа по данным направлениям была временно приостановлена, сообщил ТАСС представитель ГУП "Аэропорт Оренбург".

"Согласно методическим указаниям по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений, пассажиры допускаются на борт только в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета", - сообщается на сайте аэропорта.

В Ижевске местная авиакомпания начнет выполнять рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, с июля перевозчик начнет летать по летним направлениям - в Сочи, Симферополь и Анапу.

Помимо региональных компаний, рейсы в города ПФО в июне возобновляют авиакомпании S7 Airlines - из Оренбурга в Новосибирск, лоукостер "Победа" - из Перми в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Анапу. Также в расписание пермского аэропорта вернулся рейс авиакомпании "Азимут" в Минеральные Воды, а с 5 июня возобновляются рейсы из нижегородского аэропорта Стригино в Санкт-Петербург, которые выполняет "ИрАэро", отмечается на сайте аэропорта.

Увеличивается количество рейсов и в аэропорту Саранска. "С 1 июня "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Москву в аэропорт Шереметьево, до 14 июня рейс планируется четыре раза в неделю, далее, если загрузка будет увеличиваться, с 15 июня - ежедневно. С 5 июня открывается рейс в Санкт- Петербург, регулярные рейсы планирует выполнять авиакомпания "ИрАэро", перелеты запланированы два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям", - рассказал ТАСС директор "Авиалиний Мордовии" Александр Кистайкин, по словам которого аэропорт выполняет все рекомендации Росавиации.

Режим работы и меры предосторожности

В связи с увеличением числа полетов аэропорт Перми возобновляет круглосуточный режим работы. В пресс-службе воздушной гавани пассажирам напомнили о необходимости использования средств индивидуальной защиты при нахождении в аэропорту и на воздушном судне, при этом с повышенной температурой жителей на борт самолета допускать не будут. "Пассажиры с повышенной температурой тела на рейс не допускаются", - отмечается вTelegram-канале аэропорта.