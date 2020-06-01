Авиакомпании возобновляют полеты из городов Поволжья после перерыва

ТАСС, 1 июня. Авиакомпании "Оренбуржье" и "Ижавиа" с 1 июня возобновили регулярные полеты из Оренбурга и Ижевска, а из аэропорта Перми вновь можно будет улететь в Москву, Санкт-Петербург и ряд городов России рейсами лоукостера "Победа". Сотрудники аэровокзалов в городах Поволжья в условиях распространения коронавируса работают с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, сообщили ТАСС представители перевозчиков и аэропортов.
По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 25 мая в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) подтверждено более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число выявлено в Нижегородской области - 10 149, Башкирии - 3 337 и Татарстане - 3 244. Меньше всего заразившихся среди жителей Удмуртии - 682 человека.
В мае Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии нового коронавируса. Среди предписанных мер - обеспечение социальной дистанции в самолетах, для чего авиакомпаниям придется брать на борт вдвое меньше пассажиров, чем предполагают возможности самолета. Кроме того, служба рекомендовала обеспечивать сотрудников и пассажиров масками, перчатками и антисептиками, а также контролировать их температуру и периодически дезинфицировать оборудование.
Возобновление полетов
Начать регулярные рейсы с 1 июня решили две региональные авиакомпании Приволжского федерального округа - "Оренбуржье" и "Ижавиа". Так, "Оренбуржье" с начала лета приступает к выполнению полетов в Екатеринбург, Уфу, Казань и обратно. Ранее из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работа по данным направлениям была временно приостановлена, сообщил ТАСС представитель ГУП "Аэропорт Оренбург".
"Согласно методическим указаниям по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений, пассажиры допускаются на борт только в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета", - сообщается на сайте аэропорта.
В Ижевске местная авиакомпания начнет выполнять рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, с июля перевозчик начнет летать по летним направлениям - в Сочи, Симферополь и Анапу.
Помимо региональных компаний, рейсы в города ПФО в июне возобновляют авиакомпании S7 Airlines - из Оренбурга в Новосибирск, лоукостер "Победа" - из Перми в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Анапу. Также в расписание пермского аэропорта вернулся рейс авиакомпании "Азимут" в Минеральные Воды, а с 5 июня возобновляются рейсы из нижегородского аэропорта Стригино в Санкт-Петербург, которые выполняет "ИрАэро", отмечается на сайте аэропорта.
Увеличивается количество рейсов и в аэропорту Саранска. "С 1 июня "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Москву в аэропорт Шереметьево, до 14 июня рейс планируется четыре раза в неделю, далее, если загрузка будет увеличиваться, с 15 июня - ежедневно. С 5 июня открывается рейс в Санкт- Петербург, регулярные рейсы планирует выполнять авиакомпания "ИрАэро", перелеты запланированы два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям", - рассказал ТАСС директор "Авиалиний Мордовии" Александр Кистайкин, по словам которого аэропорт выполняет все рекомендации Росавиации.
Режим работы и меры предосторожности
В связи с увеличением числа полетов аэропорт Перми возобновляет круглосуточный режим работы. В пресс-службе воздушной гавани пассажирам напомнили о необходимости использования средств индивидуальной защиты при нахождении в аэропорту и на воздушном судне, при этом с повышенной температурой жителей на борт самолета допускать не будут. "Пассажиры с повышенной температурой тела на рейс не допускаются", - отмечается вTelegram-канале аэропорта.
В аэровокзале Чебоксар ТАСС сообщили, что с 1 июня сотрудники вышли на работу, однако пока она ведется по сокращенному регламенту, это связано с тем, что сейчас осуществляются полеты только в Москву и обратно. "Далее, с 5 июня, авиакомпании планируют выполнение рейса из нашего аэропорта в Сочи", - отметила собеседница агентства, уточнив, что все пассажиры перед посадкой проходят термометрию.
Воздушные гавани Саратова и Ульяновска сейчас работают в штатном режиме и выполняют необходимые санитарные мероприятия.
"Все сотрудники аэропорта руководствуются принципом социального дистанцирования, исключены скопления персонала на рабочих местах, в аэропорту введен масочный режим, все сотрудники обеспечены защитными масками и перчатками, а также дезинфицирующими средствами в достаточном объеме", - сообщили ТАСС в саратовском аэропорту Гагарин, в котором на входе в аэровокзал, а также в зале выдачи багажа дополнительно установлены тепловизоры для бесконтактной термометрии пассажиров, гостей и сотрудников.
Количество мест для заполнения анкет расширили в зоне выдачи багажа ижевского аэропорта."Теперь заполнять документы Роспотребнадзора о необходимости самоизоляции могут 40 пассажиров одновременно в специально отведенном месте. Это снижает время обслуживания рейса и время ожидания пассажиров перед выходом в город. Кроме того, у нас есть аппараты "Чистые руки", которые установлены в терминале, мы выдаем маски и средства индивидуальной защиты для наших пассажиров", - рассказал на официальной странице "Ижавиа" в соцсети "ВКонтакте" гендиректор перевозчика Александр Синельников.
Реконструкция территории
Пандемия коронавируса не помешала аэропортам провести запланированные технические работы на своих территориях. Так, в аэропорту Ижевска обновили разметку на взлетно-посадочной полосе и на перроне, в Самаре на искусственном покрытии аэродрома обновили маркировку, а в Перми завершается мобилизация строительных ресурсов и начинаются работы по реконструкции рулежных дорожек, инженерных сооружений и расширению части перрона.
К значительным работам подготовились в Уфе, где началась реконструкция привокзальной площади, в проекте - строительство нового выезда для автомобилистов с изменением схемы движения. "Благодаря новой схеме у автомобилистов появится возможность выбрать удобные парковки с выгодным тарифом, не покидая пределов привокзальной площади. Также планируется установка новых парковочных стоек. Они будут снабжены автоматизированной системой управления, что увеличит скорость въезда и предоставит возможность бесконтактной оплаты услуг автопарковочного комплекса", - сообщается на сайте аэропорта.
В Ижевске руководство аэропорта во время снижения пассажиропотока приступило к реконструкции входной группы здания аэровокзала, также здесь установили новую стойку для обслуживания пассажиров и сделали мягкими подоконники перед фасадными окнами. "Теперь наслаждаться видом можно в очень комфортных условиях", - рассказал руководитель "Ижавиа" Александр Синельников.