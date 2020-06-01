Рынок акций России вырос вслед за мировыми площадками

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский рынок акций начал неделю в зеленой зоне, отреагировав на улучшение настроений на зарубежных площадках и рост цен на нефть. По мнению опрошенных ТАСС инвесторов, позитивный внешний фон будет поддерживать отечественные активы всю неделю.

По итогам торгов в понедельник индекс Мосбиржи подрос на 0,56% - до 2750,24 пункта (на открытии торгов рост достигал более 1,4%).

Нефть Brent по состоянию на 19:00 мск росла на 0,1% - до $37,6 за баррель. Котировки поддерживает снижающаяся буровая активность в США, а также новости о возможной встрече ОПЕК+ ранее запланированного срока.

Вслед за нефтью укрепляется и российская валюта: доллар теряет 1%, снижаясь до 69,4 руб.; евро снижается на 0,95%, до 77,19 руб.

Что движет рынком

Помимо факторов, поддерживающих рынки в последние недели (антикризисные меры США, Японии и КНР, а также смягчение карантинных мер в США и Европе), инвесторов также подогревает информация с нефтяного рынка. "По данным СМИ, Россия согласилась провести встречу в формате ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на несколько дней раньше - не 9-10 июня, а 4 июня. Это свидетельствует о серьезности намерений ОПЕК + продолжить сокращение добычи в середине года", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

По его мнению, информация в СМИ о возможном продлении первого этапа сделки ОПЕК+ на два месяца может привести к формированию значительного дефицита нефти к концу года.

Кроме того, рынок нефти продолжает отыгрывать данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым число действующих нефтяных буровых установок в США снижается 11 недель подряд, раз за разом обновляя минимумы 2009 года, добавляет аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Уверенности инвесторам придает и снижение рисков эскалации конфликта между США и Китаем, в частности, решение американских властей не объявлять новые торговые санкции в отношении КНР из-за ситуации вокруг Гонконг. "Понимание того, что США пока не собираются вводить жесткие меры по отношению у Китаю снизило риски разрыва торговой сделки и, соответственно, его негативного влияния на восстановление мировой экономики", - поясняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Что сдерживает полноценный рост

На предстоящей неделе время от времени охлаждать интерес покупателей рисковых активов могут опасения развития торговой войны между США и КНР, также не стоит сбрасывать со счетов и риски второй волны заболеваемости COVID-19, указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"За минувшие сутки в мире, по данным Университета Хопкинса, коронавирусом заразилось 134,7 тыс. человек - рекордное количество с начала наблюдений, все более тяжелой становится эпидемиологическая обстановка в Индии и Бразилии. Поэтому риски второй волны COVID-19 также не стоит сбрасывать со счетов", - уточняет эксперт.

В свою очередь нарастание напряженности между США и КНР может поставить под сомнение темпы восстановления мировой экономики после пандемии, а это окажет давление на рисковые активы и приведет к активизации продаж.

Локальные прогнозы

На этой неделе индекс Мосбиржи продолжит попытки одолеть зону сопротивления, нижняя граница которой находится у 2780 пунктов, считает Бахтин из "БКС Премьер".

В ГК "Фридом Финанс" ожидают, что индекс Мосбиржи к концу недели сформируется в диапазоне 2705-2860 пунктов. По оценкам Промсвязьбанка, в июне у рынка есть шансы на продолжения роста и выхода в район 2850 пунктов.

Российская валюта в течение недели также может продолжать умеренно укрепляться, в том числе благодаря нефтяным котировкам и повышенному спросу на рублевый долг. Укреплению рубля будет способствовать и пониженный спрос на валюту из-за фактической отмены сезона отпусков, подчеркивает старший аналитик "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

По оценкам "Финама", в случае закрепления отечественной валюты под рубежом в 70 руб. за доллар, может сформироваться новый среднесрочный диапазон в районе 67,5-71,5 руб. за доллар.