Исследование: женщины копят на пенсию в полтора раза чаще мужчин

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Женщины делают добровольные пенсионные накопления в полтора раза чаще, чем мужчины. Это следует из анализа данных клиентов НПФ Сбербанка, заключивших договоры индивидуального пенсионного плана (ИПП) онлайн (текст исследования есть в распоряжении ТАСС).

Среди россиян, оформляющих индивидуальные пенсионные планы онлайн, женщины составляют 58%. При этом около половины (49%) новых клиентов фонда - люди в возрасте 35-44 лет. Интерес к добровольным пенсионным накоплениям есть и у россиян помоложе, в возрасте 25-34 года, - на них приходится более трети (35%) клиентов фонда. На долю россиян, приближающихся к пенсионному возрасту (45-54 года), приходится только 10% оформляемых ИПП.

Кроме того, женщины более ответственно относятся к добровольным пенсионным накоплениям. В 61% случаев именно они регулярно пополняют свои индивидуальные пенсионные счета в Сбербанк Онлайн. Также, согласно анализу, 65% женщин подключают услугу автоплатежей.

По данным НПФ Сбербанка, с начала 2020 года ежемесячно в среднем 2,5 тыс. новых клиентов начинают копить на будущую пенсию при помощи индивидуальных пенсионных планов. В марте-апреле клиенты фонда стали вдвое чаще пользоваться для оформления ИПП дистанционными каналами - 33% новых договоров были оформлены в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте фонда.

"Исследования НПФ Сбербанка показывают, что сейчас лишь небольшой процент россиян рассчитывает жить после 60 лет исключительно на государственную пенсию. Удобным инструментом накоплений для них может стать ИПП, который позволяет после выхода на пенсию сохранить доход в 80-100% от зарплаты", - отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.