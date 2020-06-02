Эксперты: нехватка мощностей БАМа и Транссиба сдерживает развитие крупных предприятий ДФО

ТАСС, 2 июня. Нагрузка на Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали остается высокой, и эти транспортные артерии с трудом справляются с растущим объемом грузов, что сдерживает развитие крупных предприятий Дальневосточного федерального округа (ДФО). Решить проблему призван второй этап программы развития Восточного полигона РЖД, реализация которого позволит к 2030 году увеличить провозную способность железнодорожной магистрали в 2,9 раза. О том, какие сложности возникают в связи с дефицитом мощностей и как планируется решить проблему, ТАСС рассказали крупные инвесторы, власти дальневосточных регионов и железнодорожники.

Накануне президент России Владимир Путин поручил выделить 60,5 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на развитие инфраструктуры БАМа и Транссиба в 2020 году. Такое поручение кабмину он дал по итогам совещания о развитии транспорта.

"Лимиты пропускных способностей Дальневосточной железной дороги уже на пределе. Дорога не успевает осваивать весь объем предъявляемого груза к перевозке, о чем свидетельствуют возросшие размеры отставленных от движения поездов не только в границах дороги, но и на всем Восточном полигоне. Возрастающие объемы перевозки грузов в направлении портов и погранпереходов требуют увеличения пропускной и провозной способности железнодорожной инфраструктуры", - заявили в Минтрансе Приморья.

Нехватка мощностей

По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, именно высокая стоимость доставки российского зерна в порты Дальнего Востока и недостаточная пропускная способность магистралей сдерживают его экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Во время прошедшей накануне в ТАСС пресс-конференции в онлайн-формате Злочевский заявил, что даже, если стоимость доставки будет снижена, мощности БАМа и Транссиба позволят дополнительно отгружать на дальневосточное направление не более 1,5 млн тонн зерна. Он также отметил, что сейчас железные дороги на востоке страны забиты углем и другой продукцией.

В министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края сообщили, что в зоне тяготения БАМа активно развивается один из пяти центров экономического роста региона - Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел. Перспективный грузопоток в направлении морских портов Ванино и Советская Гавань к 2025 году составляет около 130 млн тонн в год, к 2030 году - до 151 млн тонн в год.

"Основным сдерживающим фактором развития этого узла является дефицит провозной способности Восточного полигона в размере около 80 млн тонн в год. Для его устранения РЖД разработан второй этап программы развития полигона, реализация которого позволит к 2030 году увеличить провозную способность железнодорожной магистрали с 43,3 до 126 млн тонн в год, то есть в 2,9 раза. Проведенные в 2008-2020 годах мероприятия первого этапа программы позволили увеличить провозную способность магистрали в направлении морских портов Ванино и Советская Гавань с 8,7 до 43,3 млн тонн в год", - сказали в министерстве.

Вместе с тем, по мнению министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерия Немытова, пока существующих мощностей достаточно. Однако, сообщил он ТАСС, перевалка грузов морскими портами края ежегодно растет и, согласно прогнозу, дефицит провозной и пропускной способностей БАМа к 2025 году составит 25-35 млн тонн в год.

О том, что нагрузка на железную дорогу в будущем возрастет, говорит и Анна Цивилева - председатель совета директоров "Колмар Груп", занимающейся добычей угля на юге Якутии.

"Сегодня мы не испытываем больших сложностей с вывозом продукции в порты Дальнего Востока. Однако с ростом объема производства после запуска новой обогатительной фабрики "Инаглинская-2" (в Нерюнгринском районе Якутии - прим. ТАСС) уже в следующем году нагрузка на железную дорогу существенно возрастет. Сейчас наибольшую озабоченность у нас вызывает участок Бестужево - Беркакит. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из РЖД, наши объемы учтены в планах развития Восточного полигона, и мы надеемся, что наша продукция будет вывезена", - сказала она.

Развитие дальневосточных магистралей

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди ее основных задач - повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава. В пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) сообщили, что с начала года в модернизацию ее инфраструктуры инвестировано более 10 млрд рублей. На средства, выделенные в первом квартале, ведется реконструкция 25 станций и семи разъездов, строятся еще девять разъездов и вторых путей на 24 перегонах, проводятся другие работы.

"В ходе выполнения инвестиционной программы на Дальневосточной магистрали реализуется несколько крупных проектов. В частности, это завершение работ по снятию инфраструктурных ограничений, в том числе по перешивке на общесетевую ширину пути железной дороги на Сахалине (исторически колея на острове уже, чем в остальной России - прим. ТАСС). На это уже направленно 200 млн рубю из более 9 млрд запланированных инвестиций. В текущем году продолжается проектирование электрификации линии Волочаевка-2 - Комсомольск - Ванино, реализация этого проекта позволит значительно увеличить провозную способность участка", - уточнили в пресс-службе ДВЖД.

Проекты, направленные на модернизацию инфраструктуры БАМа и Транссиба, реализуют и на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД). "Наиболее крупные проекты текущего года - завершение строительства нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда - Дабан, а также завершение реконструкции моста через реку Селенга на участке Иркутск - Улан-Удэ, реконструкция станций Новая и Онохой", - сказали в пресс-службе ВСЖД.

В 2019 году на севере Бурятии началось строительство второго Северомуйского тоннеля на БАМе, который позволит увеличить пропускную способность на этом участке железной дороги до 100 млн тонн грузов в год. Первая группа из ста строителей прибыла на объект летом прошлого года. Планировалось, что проходка тоннеля начнется в 2020 году. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Сибантрацита", "в связи с эпидемией коронавируса работы по проекту "Северомуйский тоннель - 2" временно приостановлены".

Перспективы развития

Реализация проектов, связанных с расширением мощностей железнодорожной инфраструктуры, имеет большое значение как для инвесторов, так и для экономики регионов ДФО. Как отметил депутат парламента Якутии Виктор Федоров, это позволит наращивать производство угольных компаний региона.

"Увеличение пропускной способности БАМа прежде всего позволит компании "Мечел", работающей на юге Якутии, увеличить поставки по Транссибу. Это же касается и компании "Эльгауголь". Со стороны Якутии есть заинтересованность в основном в развитии линии Тында - Нижний Бестях. В этом плане будем вкладываться. Даже в бюджете этого года, несмотря на сложную ситуацию, на расширение и модернизацию этой ветки железной дороги заложены средства", - сказал Федоров.

Поэтапная реконструкция железнодорожной инфраструктуры БАМа ведется на подходах к Ванино - Советско-Гаванскому транспортно-промышленному узлу. Валерий Немытов рассказал, что к 2023 году здесь планируют построить десять разъездов, электрифицировать линию Волочаевка-II - Комсомольск-Сортировочный - Ванино, реконструировать несколько станций. Кроме того, в регионе разрабатывают основные проектные решения по строительству железнодорожной линии Селихин - Ныш с транспортным переходом, мостом или тоннелем, через пролив Невельской, которым планируется соединить материк с Сахалином.

"Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона создаст условия для повышения экономической активности в районах прохождения трассы. Это новые рабочие места, развитие социальной инфраструктуры", - добавил Немытов.

В Приморском крае, где расположено множество портов различного назначения и крупных предприятий, на 2020 год запланирована реконструкция раздельных пунктов Смоляниново, Новонежино, Красноармейский, Уссурийск, участка Махалино - Камышовая. Среди приоритетных инвестпроектов - реконструкция пограничной железнодорожной станции Хасан, развитие приграничного участка Гродеково (РФ) - Суйфэньхэ (КНР), удлинение пассажирских платформ на двух крупных железнодорожных станциях.

"Развитие БАМа и Транссиба <...> повысит конкурентоспособность транспортной системы и привлечет дополнительные транзитные потоки, в том числе экспортно ориентированные. Также это послужит импульсом развития других факторов в регионе, влияющих на повышение уровня жизни, обеспечение занятости и доходов, развитие предпринимательства, рост торговли, привлечение финансовых ресурсов крупных инвесторов для реализации приоритетных инвестиционных проектов", - сообщили в региональном Минтрансе.