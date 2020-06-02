Частные медцентры в Москве временно освободят от платежей по аренде

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Частные медицинские центры, клиники и стоматологии в Москве освободят от арендных платежей, общая сумма экономии составит 677,3 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее от арендных платежей за городскую недвижимость уже были освобождены более 11 тыс. компаний. Это предприятия, работающие в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также организации из сектора туризма, общественного питания, торговли, предоставления гостиничных и бытовых услуг. В период, когда организации могут отменить свои платежи по аренде - с 1 марта по 30 июня, - пени и другие штрафы по договорам аренды начисляться не будут.

"Правительство Москвы расширило список отраслей бизнеса, представители которых могут быть временно освобождены от арендных платежей за городскую землю и недвижимость. Теперь на этот вид поддержки смогут претендовать более 1,3 тыс. московских частных медицинских центров, клиник и стоматологий, которые были вынуждены приостановить или ограничить работу из-за пандемии коронавируса", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что еще 1,32 тыс. бизнесменов и организаций, работающих в сфере здравоохранения, смогут сэкономить на аренде 677,3 млн рублей. По его словам, город создает все необходимые условия для того, чтобы предприниматели могли сохранить свое дело и остаться в системе здравоохранения столицы.

Для получения льгот предпринимателям необходимо до 31 декабря этого года направить в столичный департамент городского имущества обращение. К нему нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы. Обращения принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на mos.ru и по почте на адрес департамента городского имущества.

"В настоящее время частные клиники и стоматологии арендуют у города 175 земельных участков общей площадью 37 га и 1 145 нежилых помещений общей площадью 218,4 тыс. квадратных метров. Как правило, они располагаются в отдельных зданиях или на первых этажах жилых домов практически во всех округах столицы. Срок аренды нежилых площадей не превышает десяти лет, а земли - 49 лет", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.