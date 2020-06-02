"Уральские авиалинии" планируют привлечь кредиты в нескольких банках

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка. Об этом сообщил глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов в опубликованном во вторник интервью изданию РБК.

"Мы очень неплохо завершили переговоры по открытию кредитной линии со Сбербанком. В итоге подписали кредитный договор, достаточно успешный. Продолжаем переговоры с банком ВТБ, нашли полное взаимопонимание с Газпромбанком, Промсвязьбанком", - сказал Скуратов.

По его словам, в настоящее время финансовое состояние авиакомпании можно оценить как среднее между "плохо" и "очень плохо". "Это естественно: мы потеряли 94% объема перевозок в апреле. Мы ввели обширную программу сокращения расходов, реализовали программу по перепрофилированию пассажирских самолетов в грузовые", - отметил он.

Глава авиаперевозчика подчеркнул, что несмотря на обеспокоенность полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева, речи о банкротстве "Уральских авиалиний" не было.

Суратов выразил мнение, что гражданской авиации, помимо уже выделенных средств, потребуются дополнительные 50 млрд рублей. "Уральским авиалиниям" из этих средств будет необходимо 5-6 млрд рублей.