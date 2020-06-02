Совфед одобрил закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка в два раза

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил правительственный закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, одна из норм которого предусматривает увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Документ разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке.

Вдвое повысить минимальное пособие на ребенка ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Такие выплаты получают неработающие граждане, в том числе студенты. Согласно закону, также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

Изменения вносятся в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", сейчас в ней прописан базовый минимальный размер пособия в размере 1,5 тыс. рублей по уходу за первым ребенком и 3 тыс. рублей по уходу за вторым и последующими детьми. Эти суммы ежегодно индексируются с 2007 года, размер индексации прописывается в бюджете на следующий год. Так, с 1 февраля 2020 года ежемесячное минимальное пособие на первого ребенка составляет 3 375,77 рублей, на второго и последующих детей - 6 751,54 рублей.