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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $39

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше этой отметки 11 марта
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© EPA/ANDREW GOMBERT

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $39,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:25 мск.

В последний раз нефть данного сорта находилась выше $39 за баррель 11 марта текущего года.

К 11:31 мск цена нефти сорта Brent достигала $39,2 за баррель (+2,3%), а нефть марки WTI торговалась на уровне $36,46 за баррель (+1,9%).

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи снижается до 68,83 рубля (-0,4%), а курс евро - до 76,84 рубля (-0,1%).

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