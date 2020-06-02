Экспорт молочной продукции Подмосковья в I квартале 2020 года вырос на 18%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экспорт молочной продукции Московской области в первом квартале 2020 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 18%. Из региона было экспортировано молочной продукции на сумму $26,7 млн, об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Наш регион уже второй год занимает лидирующие позиции на рынке экспорта молочной продукции. По данным Федеральной таможенной службы за I квартал 2020 года из региона было экспортировано молочной продукции на $26,7 млн, что на 18% больше к аналогичному периоду прошлого года", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Он добавил, что основными направлениями экспорта молочной продукции стали страны СНГ, а также США. Лидерам по экспортируемой продукции стали сыры.

"С начала года мы продали зарубежным покупателям подмосковные сыры на сумму более $12,5 млн", - добавил Разин.

Ранее он сообщал, что объем экспорта сельхозпродукции региона за первый квартал 2020 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.