Котяков: на пособие детей до трех лет направят 151 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около 151 млрд рублей будет направлено в России в этом году на пособие детей до трех лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Ежемесячные выплаты на первого ребенка были продлены до достижения им трех лет. Кроме того, теперь за пособием могут обратиться семьи, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека. Благодаря этому сегодня уже 718 тыс. семей ежемесячно получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. Всего этим правом могут воспользоваться 80% наших семей, проживающих в РФ, и в 2020 году на эти цели нами будет направлен 151 млрд рублей", - сказал Котяков.

Ежемесячные выплаты в 5 тыс. рублей могут быть назначены на 5 млн детей, сейчас они уже выплачиваются на 3,7 млн детей, добавил Котяков. "Сейчас дополнительно для всех семей, где воспитываются дети до трех лет, за апрель, май и июнь введена ежемесячная выплата по 5 тыс. рублей на каждого ребенка. Эти пособия могут быть назначены почти на 5 млн детей. Сейчас они уже выплачиваются на 3 млн 700 тыс. детей. На данный момент перечислено 36,5 млрд рублей", - сказал Котяков.