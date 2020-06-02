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Эксперты предлагают продлить до 1 июля 2021 года продажу немаркированных сигарет в РФ

Это необходимо сделать, чтобы из-за сложной экономической ситуации, вызванной пандемией, участники рынка не продолжали торговать нелегально

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила в Минпромторг РФ предложение о продлении сроков продажи немаркированной сигаретной продукции до 1 июля 2021 года. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Ввиду текущего наличия значительных товарных запасов немаркированной легальной табачной продукции на рынке, по объективным причинам снижения торговой активности, связанной с распространением COVID-2019, их не удастся реализовать конечному потребителю до текущего срока - 01.07.2020. <…> Предложение: продлить оборот немаркированной табачной продукции до 01.07.2021", - говорится в письме.

По мнению его авторов, отказ от продления этого срока приведет к необходимости участников оборота списать и отнести к убыткам стоимость немаркированных остатков, которая, по данным на 1 июля 2020 года, оценивается в сумму около 5 млрд руб. Кроме того, как говорится в письме, в связи с неготовностью многих предпринимателей и малых предприятий нести дополнительные убытки в обстоятельствах крайне тяжелой экономической ситуации, участники рынка вероятно продолжат торговлю немаркированной продукцией нелегально, что приведет к повсеместному привлечению к ответственности. По данным АЕБ, на 1 июля 2020 года более 50% субъектов розничной торговли окажутся с немаркированными остатками, сроки реализации которых с учетом текущей ситуации экономического спада предсказать крайне трудно.

Ассоциация также предлагает продлить сроки введения полной прослеживаемости табачной продукции. Как отмечается в письме, 1 июля является датой начала обязательной регистрации оптовых и розничных операций в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ). "Такое решение чревато существенными рисками, вытекающими из неготовности подавляющего большинства предприятий торговли, преимущественно региональной и мелкой розницы традиционных форматов к обязательному использованию электронного документооборота (ЭДО) для передачи данных об оптовых сделках с табаком в ГИС МТ", - говорится в письме.

Авторы письма предлагают проводить переход на ЭДО и поэкземплярный учет в несколько этапов, "начав с финализации всех сценариев взаимодействия между участниками оборота табачной продукции и ЦРПТ в идеологии артикульно-количественной прослеживаемости и заканчивая к 1 марта 2021 года введением ЭДО с поэкземплярной прослеживаемостью и с передачей данных в ИС МТ для обязательного применения во всех оптовых сделках по табачной продукции".

О маркировке табачной продукции

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет. Оборот немаркированных сигарет прекращается с 1 июля 2020 года. Всего в системе маркировки зарегистрировалось более 60 тыс. участников рынка, промаркировано более 10 млрд единиц продукции.

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