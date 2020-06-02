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ВТБ зафиксировал в мае рост просрочки по кредитам физлиц

В банке ожидают пика ухудшения кредитного качества в третьем квартале по итогам появления отчетности корпоративных клиентов преимущественно

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ зафиксировал в мае увеличение просрочки по кредитам физлиц, сообщил в ходе телефонной конференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы видим, по крайней мере в первой половине мая после майских праздников, серьезный выход на просрочку кредитов физическим лицам, который частично был погашен, частично остался на отчетную дату 31 мая в терминах, по сути, технической, а в некоторых случаях и нетехнической просрочки", - сказал он.

Пьянов добавил, что ожидает пика ухудшения кредитного качества в третьем квартале по итогам появления отчетности корпоративных клиентов преимущественно. При этом, по его оценкам, глубина падения кредитного качества будет меньше, чем в 2008-2009 годах.

Как сообщалось ранее, по данным ЦБ РФ, объем просроченной задолженности по розничным кредитам за апрель 2020 года увеличился на 10 млрд рублей или на 1,2%, ее доля от всего портфеля банков РФ возросла с 4,5 до 4,6%. При этом просроченная корпоративная задолженность за апрель изменилась незначительно, а ее доля сократилась с 6,8 до 6,7% за счет опережающего роста портфеля.

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