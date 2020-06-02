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Совфед распространил меры поддержки бизнеса в условиях пандемии на самозанятых

Речь идет о финансовой и имущественной поддержке, такой, как аренда помещений по льготным ставкам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, распространяющий меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях пандемии коронавируса на самозанятых граждан. Документ был инициирован правительством РФ.

Речь идет в том числе о финансовой и имущественной поддержке: это аренда муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений. "Реализация норм закона, расширяя систему мер поддержки самозанятых граждан, создает условия для их вовлечения в легальную предпринимательскую среду", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по экономической политике.

Закон также предусматривает право региональных властей и органов местного самоуправления самостоятельно оказывать физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, дополнительную поддержку за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

Согласно документу, отдельные меры государственной поддержки субъектов МСП (прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная), а также меры поддержки, предоставляемые АО "Корпорация "МСП" и его дочерними обществами, будут распространяться на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Согласно сопроводительным документам к закону, его принятие создаст возможность для участия самозанятых граждан в программах, реализуемых с участием органов госвласти и органов местного самоуправления, АО "Корпорация "МСП" и его дочерних обществ, в целях получения кредитно-гарантийной поддержки, участия в льготных лизинговых программах, доступа к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, а также участие в программах обучения.

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