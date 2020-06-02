Argus: экспорт российской нефти Смесь ВСТО в I полугодии достигнет рекордного максимума

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экспорт российской нефти Смесь ВСТО из порта Козьмино в первом полугодии достигнет рекордного максимума с момента с начала отгрузок сорта в 2009 году. Объемы поставок вырастут на 850 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,17 млн тонн, следует из материалов агентства Argus.

Относительно второй половины 2019 г. рост экспорта составит 300 тыс. тонн.

"Увеличение отгрузок стало следствием повышения объема добычи сырья в Восточной Сибири", - говорится в отчете агентства.

Основной поставщик Смеси ВСТО - "Роснефть" - сохранит объемы отгрузок из Козьмино в первом полугодии на уровне предыдущих шести месяцев - 6 млн тонн. При этом другие экспортеры сорта, за исключением "Лукойла", повысят поставки. Так, отгрузки сырья "Сургутнефтегаза" в первом полугодии вырастут на 200 тыс. тонн относительно прошлого полугодия, до 4,8 млн тонн.

Отгрузки Смеси ВСТО в мае должны составить 3,2 млн тонн, что выше номинальной мощности как трубопровода, ведущего в порт, так и самого терминала. Текущие мощности позволяют отгружать из Козьмино 36 млн тонн в год, или 3 млн тонн в месяц.

"Впрочем, во второй половине текущего года не исключено некоторое снижение отгрузок из-за сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Так, в третьем квартале объем отгрузок Смеси ВСТО может снизиться на 340 тыс. тонн относительно текущего, до 8,6 млн тонн, согласно квартальному графику", - отмечает Argus.