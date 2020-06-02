Власти Кубани наладили онлайн работу с инвесторами из-за переноса РИФ

КРАСНОДАР, 2 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края после переноса сроков проведения ежегодного Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи из-за пандемии коронавируса наладили работу с потенциальными инвесторами в онлайн-режиме в условиях ограничительных мер. Об этом ТАСС во вторник заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 февраля сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены. Причиной стала угроза распространения коронавируса. Российский инвестиционный форум собирает инвесторов в Сочи ежегодно, начиная с 2002 года, - он является крупнейшим экономическим событием не только в России, но и на международной арене. Ежегодная статистика показывает увеличение интереса к мероприятию. Количество участников, начиная с первого форума, который прошел в 2002 году, выросло в несколько раз, только за прошедший год оно увеличилось на 30%.

"Ситуация с коронавирусом, конечно, заметно отразилась на экономике - долгое время ряд предприятий не работали, но, несмотря на это, деятельность в инвестиционном поле не приостановилась. Перестроиться на удаленный формат работы с инвесторами нам отчасти помогла отмена РИФа в этом году. Поэтому проработка инвестиционных соглашений в режиме онлайн принесла свой результат. Достаточно сказать, что с начала 2020 года нам удалось скрепить подписями намерения о реализации 98 проектов на сумму 33,2 млрд рублей", - сказал глава региона.

Он добавил, что в условиях ограничительных мер из-за пандемии в регионе продолжается реализация таких крупных инвестиционных проектов, например, как работа по созданию промпарка в восточной экономической зоне Краснодара, где будет налажено производство товаров легкой промышленности, коворкинг. "В Северском районе мы заключили три инвестпроекта - это строительство цеха по производству растительных масел, установка линии по переработке отходов полипропилена, создание тепличного комплекса и ягодного хранилища. Общий объем инвестиций в экономику муниципалитета составит более 300 млн рублей", - уточнил губернатор Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет на территории Краснодарского края было реализовано более 380 крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей каждый) инвестиционных проектов на общую сумму порядка 413 млрд рублей. В результате создано около 19 тыс. новых рабочих мест. По данным администрации, Кубань занимает первое место в Южном федеральном округе по объему привлекаемых инвестиций - на ее долю приходится 40% крупнейших проектов округа.