Создание "длинных денег" станет одним из пунктов восстановления экономики России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Развитие долгосрочных финансовых инструментов для компаний и населения станет одним из пунктов восстановления экономики после коронавируса, следует из актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

В документе указано, что в сфере развития долгосрочных финансовых инструментов предлагаются меры по расширению перечня механизмов финансирования бизнеса, инвестиционных инструментов для населения, а также по упрощению их использования.

В частности, для граждан планируется расширение инвестиционной привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) второго типа через упрощения использования средств на таких счетах. Также в плане предлагается ускорить создание регуляторных условий по формированию маркетплейсов для повышения доступности приобретения финансовых инструментов. Кроме того, в целях содействия росту долгосрочных сбережений населения и созданию "длинных денег" для экономики предлагается расширить продажи "народных" облигаций через распространение на финансовые платформы механизма ИИС.

Для компаний предлагается создать нормативную базу для обеспечения возможности размещения корпоративных бессрочных облигаций. Кроме того, документом планируется повышение привлекательности корпоративных облигаций, внедрение механизма "зеленых облигаций", а также формирование законодательной базы использования механизма краудфандинга и запуск цифровой платформы поддержки факторинговых операций.