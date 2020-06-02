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Расходы на оплату труда работников органов госвласти Оренбургской области сократили на 5%

В регионе запретили увеличивать штатную численность органов исполнительной власти и государственных учреждений

ОРЕНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области приняло решение уменьшить на 5% расходы на оплату труда работников органов государственной власти. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"На заседании правительства <...> определили список расходов областного бюджета, подлежащих первоочередному финансированию. Запрещено увеличивать штатную численность органов исполнительной власти Оренбургской области и государственных учреждений, за исключением случаев их преобразования. Принято решение на 5% сократить расходы на оплату труда работников органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Еще одна принятая мера касается сэкономленных при проведении государственных закупок денег. Теперь заказчики обязаны отдавать всю полученную экономию на отдельную статью, уточнили в пресс-службе.

"Главам городских округов и муниципальных районов области рекомендовано принять аналогичные решения", - отмечается в сообщении.

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