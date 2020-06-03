Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства торговли США.

По ее свидетельству, "министр торговли Уилбур Росс инициировал расследование того, угрожают ли национальной безопасности существующие объемы или обстоятельства импорта Соединенными Штатами ванадия".

"Это решение было принято по итогам рассмотрения обращения 19 ноября 2019 года местных производителей - [компаний] AMG Vanadium из Кеймбриджа (штат Огайо) и US Vanadium из Хот-Спрингс (штат Арканзас), запросивших проведение Министерством торговли США расследования импорта ванадия на основании 232-й статьи американского закона 1962 года о развитии торговли <...>", - говорится в заявлении. В нем не уточняются текущие объемы импорта ванадия.

232-я статья указанного закона позволяет президенту США вводить или сохранять ограничения на импорт продукции из-за рубежа по соображениям национальной безопасности. Росс направил письмо шефу Пентагона Марку Эсперу, уведомив его о начале упомянутого расследования, добавил Минторг США.

Как утверждают AMG Vanadium и US Vanadium, на американских производителях ванадия негативно сказываются прежде всего импорт этого металла "по заниженной цене" и "последствия китайской и российской промышленной политики".

Ванадий применяется, к примеру, в аэрокосмической, энергетический и инфраструктурной отраслях.