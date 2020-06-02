Минфин может увеличить объем выпуска рыночных ОФЗ для борьбы с последствиями пандемии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минфин не рассматривает облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) в качестве источника финансирования дефицита бюджета, говорится в сообщении министерства.

"Минфин России действительно ведет постоянную работу по совершенствованию такого финансового инструмента как ОФЗ-н с целью повышения его удобства и привлекательности для граждан РФ. Вместе с тем цели и философия данного финансового продукта остаются неизменными - размещение ОФЗ-н осуществляется в целях повышения финансовой грамотности граждан и развития у них культуры инвестирования средств и не рассматривается нами в качестве значимого источника финансирования дефицита федерального бюджета. Мы планируем и далее придерживаться данного подхода", - отмечают в Минфине.

При этом отмечается, что в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на борьбу с последствиями эпидемии COVID-19, в настоящее время Минфин активно изучает вопрос увеличения объемов эмиссии "классических" рыночных ОФЗ, размещаемых на еженедельных аукционах Минфина, основными участниками которых являются банки, инвестиционные фонды и управляющие компании. "В отличие от облигаций для населения, ОФЗ являются основным инструментом государственных внутренних заимствований, позволяющим привлекать триллионы рублей ежегодно в целях финансирования потребностей государственного бюджета РФ", - подчеркивают в министерстве.

Минфин РФ может увеличить объем выпуска рыночных ОФЗ для финансирования мероприятий по борьбе с последствиями пандемии.

Минфин начал выпускать ОФЗ-н в апреле 2017 года. Государство гарантирует инвесторам возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства.