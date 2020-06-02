Более 800 новых рабочих мест создадут на территории ОЭЗ в Ульяновской области

ТАСС, 2 июня. Запуск второй очереди индустриального парка на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ульяновск" позволит создать в регионе более 800 новых рабочих мест, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу области Сергея Морозова.

В декабре прошлого года сообщалось, что ульяновские власти в связи с востребованностью вдвое увеличат площади индустриального парка "Платформа" на территории портовой особой экономической зоны "Ульяновск". Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" образована в 2009 году в Чердаклинском районе Ульяновской области вблизи международного аэропорта Ульяновск-Восточный. Территория, изначально составлявшая 120 га, была увеличена до 324,7 га.

"Запуск второй очереди индустриального парка в портовой экономической зоне позволит нам обеспечить работой более 800 жителей региона, что очень важно сейчас", - цитирует пресс-служба Морозова.

По данным пресс-службы, уже подписан предварительный договор аренды с крупным отечественным производителем современных композитных материалов для промышленно-гражданского строительства, электроэнергетики и дорожной отрасли. Производственный корпус строится с учетом потребностей инвестора. Компания планирует создать более 700 новых рабочих мест. Еще порядка 70 человек примет на работу шведская компания-производитель изделий из алюминия "Интернэшнл Алюминиум Кастинг".

В настоящее время на территории особой экономической зоны зарегистрировано 33 резидента, основные направления деятельности которых - производство, логистика, оптовая торговля, техническое обслуживание и ремонт авиатехники.

ОЭЗ "Ульяновск" - единственная особая экономическая зона портового типа, граничащая с территорией авиационного пункта пропуска - международного аэропорта "Ульяновск-Восточный". В ОЭЗ доступны любые виды транспортной инфраструктуры: территория примыкает к аэропорту, соединена с авиационным перроном рулежной дорожкой, также рядом проходит железная и автомобильная дорога с выездом на федеральную трассу. Компании, получившие статус резидента портовой ОЭЗ "Ульяновск", на 15 лет освобождаются от имущественного налога и на 10 лет - от земельного и транспортного налогов. Льготный налог на прибыль действует на протяжении всего срока реализации проекта, а первые 10 лет составляет 2%.