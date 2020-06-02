В Москве могут выделить до 15,5 млрд рублей на покрытие налогов владельцам мест торговли

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Столичные власти могут направить порядка 15,5 млрд рублей на покрытие уплаченных налогов собственниками помещений, используемых для размещения торговли, общепита и гостиниц. Об этом сообщается во вторник в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Ранее столичное правительство приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки столичного бизнеса. Ими уже воспользовались 34,8 тыс. организаций пострадавших отраслей, на которых работают свыше 750 тыс. человек. Общая стоимость мер поддержки составляет свыше 85 млрд рублей.

"Правительство Москвы может направить до 15,5 млрд рублей в виде грантов на компенсацию уплаченного налога на имущество и земельных платежей организациями-собственниками зданий и помещений, используемых для размещения объектов торговли, общественного питания и гостиниц. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Данная мера поддержки входит в пакет антикризисных мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В рамках режима повышенной готовности в марте-мае 2020 года была временно приостановлена деятельность значительной части предприятий торговли и бытового обслуживания. Ограничения, связанные с деятельностью ресторанов, кафе, салонов красоты и некоторых других предприятий сферы услуг были продлены до 14 июня.

"Московские гостиницы хотя и могут продолжать работу, на практике столкнулись с кратным сокращением количества клиентов. В этих условиях одной из наиболее эффективных мер поддержки указанных предприятий является временное снижение арендных платежей. Чтобы создать соответствующие стимулы для собственников торговых центров и других объектов недвижимости, правительство Москвы приняло решение компенсировать им уплаченные суммы налога на имущество организаций и земельных платежей в случае, если они снизят арендную плату для своих арендаторов не менее чем на 50%", - уточняется в материалах.

Кроме того, компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года получат собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела. В общей сложности на данные формы поддержки могут рассчитывать порядка 6,5 тыс. организаций-арендодателей коммерческой недвижимости.