Хуснуллин поручил повторно просчитать показатели маршрута Европа - Западный Китай

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ и госкомпании "Автодор" повторно просчитать показатели международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, а также назначить персонально ответственных за реализацию проекта. Об этом он сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.

По его словам, дорога Европа - Западный Китай - один из приоритетных проектов, "реализацию которого я намерен ускорить". "Я дал поручение Минтрансу и "Автодору" еще раз просчитать показатели проекта и, главное, определить тех, кто будет отвечать за проект персонально".

По мнению вице-премьера, строительство таких крупных инфраструктурных проектов, как маршрут Европа - Западный Китай, требует круглосуточного контроля за ходом работ.

Ранее Хуснуллин анонсировал ускорение строительства дороги Москва - Казань, которая станет частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Сейчас на реализацию проекта официально отведено восемь лет. По словам вице-премьера, завершить строительство всей платной трассы предполагается за четыре года, то есть к 2024 году.

МТМ Европа - Западный Китай

Маршрут Европа - Западный Китай состоит из трех основных частей. Первый проходит от Санкт-Петербурга до Москвы, включая автомобильные дороги М-11 и Центральную кольцевую автодорогу. Второй участок - скоростная автодорога Москва - Нижний Новгород - Казань. Она пройдет от Москвы до н.п. Шали (Республика Татарстан). Третий участок пройдет от пересечения со скоростной автодорогой Москва - Нижний Новгород - Казань до границы с Казахстаном.

Строительство дорожной инфраструктуры для развития коридора Европа - Западный Китай включено в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры" до 2024 года. Общий объем предусмотренных средств 655,1 млрд рублей, из которых 390,4 млрд рублей бюджетные средства.