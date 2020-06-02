PGNiG не видит оснований для пересмотра решения суда о снижении цен поставок газа в Польшу

ВАРШАВА, 2 июня. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG не видит оснований для пересмотра решения суда в Стокгольме о снижении цены на поставляемый в Польшу газ по газопроводу Ямал - Европа. Об этом компания информировала во вторник, комментируя информацию о подаче "Газпромом" соответствующего иска в апелляционный суд.

"Правление PGNiG считает, что нет никаких оснований для отмены решения Арбитражного суда в Стокгольме от 30 марта 2020 года, благоприятного для польской компании", - указано в распространенном сообщении.

Как отметили в компании, PGNiG сможет подробно ответить на содержание иска после его получения. "Однако следует подчеркнуть, что Стокгольмский апелляционный суд рассматривает оспариваемый арбитражный процесс только с точки зрения процедуры, и невозможно изменить арбитраж по существу. В частности, подача иска "Газпромом" не влияет на реализацию арбитражного решения, а это означает, что обе стороны обязаны применять новую формулу цены", - подчеркнули в польской компании.