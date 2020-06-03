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Пандемия коронавируса нового типа

"Ъ": кабмин отказал авиакомпаниям Дальнего Востока в дополнительной господдержке

Как уточнили в Минтрансе, дальневосточные авиакомпании платят за аэронавигационное обслуживание по льготной ставке в 1% от полной

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство РФ отказало авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ". Минэкономразвития ответило на обращение полномочного представителя Совфеда в госорганах по вопросам развития Дальнего Востока Анатолия Широкова, направленное в марте премьеру Михаилу Мишустину.

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По данным издания, в связи со снижением безопасности полетов авиакомпаниям отказано в снятии ограничений по количеству пассажиров, взлетной массе на судах с одним двигателем и продлении сертификатов летной годности сверх установленного срока. Также отказано в ограничении полетов иностранных компаний по завершении карантинных мероприятий, так как это противоречит Конвенции о международной гражданской авиации.

Как сообщает газета, в ответе Минэкономразвития на обращение Широкова также говорится, что в перечень системообразующих предприятий могут быть включены Национальная служба санитарной авиации (НССА, подконтрольна "Ростеху") и компания "Русские вертолетные системы" (РВС).

В Минтрансе уточнили, что дальневосточные авиакомпании платят за аэронавигационное обслуживание по льготной ставке в 1% от полной, однако Анатолий Широков подчеркнул, что есть риск остановки компаний или критического снижения объемов перевозок, если региональным компаниям не будет оказана помощь.

В Минэкономразвития на запрос издания не ответили.

Ранее правительство РФ в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса сформировало федеральный перечень системообразующих предприятий, расширив его до 600. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияШироков, Анатолий ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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