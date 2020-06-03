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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился на 0,2%, до 68,59 руб.

Евро снизился на 0,3%, до 76,5 руб.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 68,59 руб., курс евро опустился на 0,3%, до 76,5 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:30 мск доллар снижался до отметки 68,35 руб. (-0,6%), а евро торговался на уровне закрытия предыдущей сессии - 76,7 руб.

Российская валюта умеренно укрепляется по отношению к доллару США и евро на фоне роста нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE растет до $40,25 за баррель (+1,7%), а нефть сорта WTI - до $37,92 за баррель (+2,3%).

 

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