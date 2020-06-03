Новый участок железной дороги под Мурманском сможет пропускать 16 пар поездов в сутки

МУРМАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Новый участок железной дороги, строящийся в Кольском районе Мурманской области, где из-за паводка обрушился мост, сможет пропускать по 16 пар поездов в сутки, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение восстановят путем альтернативной ветки на той части железной дороги, прокладка которой должна была быть завершена до конца этого года по проекту "Мурманский транспортный узел".

"После строительства нового участка его пропускная способность составит 16 пар поездов в сутки", - сообщили ТАСС в пресс-службе Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.

По информации областного правительства, для восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском будет использована часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла, а именно - участок "Ямалтрансстроя". Протяженность полотна, на которое будут уложены пути, составляет 5,7 км, работы планируют произвести в кратчайшие сроки. В правительстве уточнили, что такое решение было принято во вторник в ходе совещания штаба, созданного после подтопления и обрушения железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной.

Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. В Кольском районе введен режим ЧС. Компания "РЖД" ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка.

К восстановлению железнодорожного сообщения подключили железнодорожные войска Министерства обороны России. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году.