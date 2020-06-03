Минэкономразвития проработает меры поддержки небольших гостиниц и общепита

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития совместно с Ростуризмом в течение недели проработают меры поддержки небольших предприятий гостиничной отрасли и общепита, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Представители бизнеса и деловых ассоциаций приняли участие в совещании у Белоусова по вопросам поэтапного открытия ресторанов и кафе, предприятий туриндустрии и индустрии красоты, фитнес-центров и кинотеатров.

"Отдельное внимание в ходе встречи было уделено поддержке небольших предприятий гостиничной индустрии. В недельный срок Ростуризм под кураторством Минэкономразвития проработает алгоритмы такой поддержки. Также Минэкономразвития подготовит возможные дополнительные меры поддержки индустрии общественного питания. Варианты оказания помощи будут обсуждаться на отдельном совещании", - сказали в секретариате.

"Представители крупного гостиничного бизнеса отметили, что им поддержка в настоящий момент не требуется. Ряд крупных сетей вошли в список системообразующих предприятий и смогут претендовать на получение поддержки в случае наступления сложной финансовой ситуации", - добавили в секретариате.

В совещании приняли участие: вице-премьер Татьяна Голикова, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, член координационного совета, руководитель комитета по туризму "Деловой России" и председатель совета директоров Azimut Hotels Александр Клячин, вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.