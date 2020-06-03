МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сбербанк увеличил лимит кредитной линии "Мегафона" до 160 млрд рублей сроком на восемь лет. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк и "Мегафон" подписали дополнительное соглашение об увеличении лимита по ранее подписанной кредитной линии до 160 млрд рублей сроком на восемь лет. В рамках данного соглашения ПАО "Мегафон" привлекает кредитные средства от Сбербанка отдельными траншами", - отмечается в сообщении.

"Мегафон" несколько раз получал кредитные линии от Сбербанка. В частности, в 2017 году банк открыл кредитную линию оператору на сумму 35 млрд рублей и сроком погашения в 2024 году для финансирования сделки по покупке 15,2% акций Mail.Ru Group.