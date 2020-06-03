Касперская попросила правительство отнести IT к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская и президент Некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров попросили правительство РФ включить IT в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующее письмо (текст документа имеется в распоряжении ТАСС) направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Ассоциации обращаются к Вам с просьбой поддержать предоставление IT-отрасли следующих срочных мер государственной поддержки: признать отечественную IT-отрасль пострадавшей от коронавируса, что будет означать возможность получения IT-компаниями уже принятых государством мер поддержки для пострадавших отраслей; провести рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих IT-продукцию, за 2020 год на следующие 4 года - 2021-2024 годы; поддержать и/ или субсидировать государственный спрос на отечественную IT-продукцию, что позволит компаниям пережить экономический кризис", - говорится в письме.

Кроме того, авторы письма в целом предлагают реализовать пакет мер государственной поддержки, разработанных совместно ассоциациями и Минкомсвязью России, и представленных в правительство РФ письмом от 23 апреля 2020 года.

Также в письме отмечается, что в мае 2020 года крупнейшие отраслевые ассоциации АРПП "Отечественный софт" и НП "Руссофт", объединяющие более 200 российских ИТ-компаний, провели опросы для выявления степени влияния кризиса на своих членов, и результаты этих опросов совпали с данными ЦБ России. Средняя выручка отечественных компаний разработчиков программного обеспечения (ПО) в течение мая 2020 года в процентном соотношении упала почти вдвое (на 48,9%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а более 10% компаний заявили о падении более чем на 90%.

Авторы письма попросили главу правительства при оценке необходимости поддержки IT-отрасли учесть, что индустрия разработки ПО - это высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом "входа", создающая технически сложные продукты, на разработку которых уходят годы, и в случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно.

"Фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов IT-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала (по нашей оценке, порядка 10-15 тыс. человек могут покинуть страну в 2020-2021 годах). А ведь у нас и так огромная нехватка IT-кадров. Сокращение IT-специалистов автоматически повлечет за собой снижение темпов цифровой трансформации российской экономики", - говорится в письме.