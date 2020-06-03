Правительство не планирует переносить сроки введения маркировки обуви, лекарств и сигарет

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство России не планирует переносить сроки введения обязательной маркировки обуви и лекарств, которая вступит в силу с 1 июля 2020 года, продажа немаркированных сигарет после этой даты также будет запрещена. Об этом говорится в протоколе совещания у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Отметить консолидированное мнение участников совещания о необоснованности постановки вопроса о переносе срока введения маркировки средствами идентификации табачной продукции и лекарственных препаратов для медицинского применения", - говорится в документе.

Источник ТАСС в правительстве подтвердил информацию, отметив, что аналогичное решение также было принято по маркировке обуви.

Об отсрочке введения обязательной маркировки просили многие отраслевые ассоциации, в том числе представители фармацевтической отрасли, которые предлагали ввести переходный период по маркировке лекарств до 1 января 2021 года, так как задерживаются поставки и наладка оборудования и программного обеспечения из-за невозможности приезда технических специалистов в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии.

Кроме того, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила в Минпромторг предложение о продлении сроков продажи немаркированной сигаретной продукции до 1 июля 2021 года. По мнению его авторов, отказ от продления этого срока приведет к необходимости участников оборота списать и отнести к убыткам стоимость немаркированных остатков, которая, по данным на 1 июля 2020 года, оценивается в сумму около 5 млрд рублей. Также указывалось о том, что в связи с неготовностью многих предпринимателей и малых предприятий нести дополнительные убытки в обстоятельствах крайне тяжелой экономической ситуации, участники рынка вероятно продолжат торговлю немаркированной продукцией нелегально, что приведет к повсеместному привлечению к ответственности.

О том, что сроки маркировки в России не будут перенесены, несмотря на просьбы участников рынка, 3 июня написала газета "Известия".