Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Живулина

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Вадима Живулина от должности заместителя министра экономического развития по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.

"Освободить Живулина Вадима Александровича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Живулин занимал должность замглавы Минэкономразвития с июля 2018 года, с 2011 года был директором департамента оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития.